Coğrafi işaretli mahsul bereketiyle toplandı! Üreticinin yüzü gülüyor

Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Ergani İlçe Kaymakamı Nurbaki Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli üreticiler bir araya gelerek bu özel ürünün hasat sevincini ve bereketini paylaştı. Karacadağ'ın sulanabilen alanlarında yetiştirilen Karacadağ çeltiği, bölgeye özgü toprak yapısı ve soğuk kaynak sularına uyumuyla diğer çeşitlerden ayrılıyor. Yöre halkının damak tadına hitap eden bu pirinç, yüksek su çekme kapasitesi, lapalaşmama özelliği, yüksek protein ve nişasta oranıyla eşsiz bir lezzet sunuyor. Geleneksel yetiştirme yöntemleri, kimyasal gübrenin az kullanımı ve tarlaların dinlendirilmesi gibi faktörler, bu lezzetin ve kalitenin temelini oluşturuyor. 1992 yılında çeşit tescili yapılan Karacadağ pirinci, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle 2018 yılında coğrafi işaret belgesi alarak markalaşma yolunda önemli bir adım attı. 2024 yılı İVA verilerine göre Diyarbakır'da 7 bin 236 dekar alanda Karacadağ çeltiği ekilişi gerçekleştirilirken, dekara ortalama 500 kilogram verim alındı. Toplam rekoltenin ise yaklaşık 3 bin 650 ton civarında olması beklenirken en yoğun üretim Çınar, Bağlar, Çermik, Ergani ve Hazro ilçelerinde yapılıyor. Çiftçiler için Bakanlıkça sağlanan destekler ise temel destek 2025 yılı için 549 lirada, 2026 yılı için 697 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2025 yılı için 122 lira 2026 yılı için 156 lira olarak belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık kaynağıyla yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında, "Karacadağ Çeltiği Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi. Ergani, Bağlar, Çermik, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde uygulanan projeyle 39 üreticiye toplam 2 bin 321 dekar alanda ekilmek üzere 37 bin kilogram çeltik tohumu temin edildi. Projede üretici katkısı yüzde 25 olup, kalan miktar hibe desteği olarak sağlandı. Bu projeyle ekim alanlarındaki ve rekoltedeki artışın devam etmesi hedefleniyor.

Hasat töreninde bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ''Bugün, ilimizin gururu, coğrafi işaretli ürünü Karacadağ çeltiğinin hasadı için bir aradayız. Sizlerle birlikte bu bereketi paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Karacadağ çeltiğini sadece bir pirinç türü olarak değil, yöremize özgü bir değer olarak görüyor ve bu değeri korumak, geliştirmek için çalışıyoruz. Onu özel kılan, yöremizin toprak yapısına ve soğuk kaynak sularına uyum sağlamış olması, pişme esnasında lapalaşmaması ve yüksek protein-nişasta oranıyla eşsiz bir lezzet sunmasıdır'' dedi.

Müdürlük olarak, çiftçilerimizin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Alan, Karacadağ çeltiğinin hak ettiği değeri bulması ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.