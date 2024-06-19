Çocuklarını 6 saat rehin aldı balkondan aşağı sarkıttı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N. F. henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası eşini evden çıkaran N. F., evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin aldı. Çocuğunu rehin alan baba, çocuklardan birisini dairenin penceresinde aşağı sarkıtmaya başladı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, çocuğunu pencereden sarkıtan N. F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Bu sırada itfaiye ekipleri de çocuğun düşme olasılığına karşı şişme yatak açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına baba N.F. olumsuz karşılık verdi.

ÇOCUKLAR ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONU İLE KURTARDI

Olay yerine çağrılan özel harekat polisleri daireye 6 saat sonra operasyon düzenleyerek çocukları kurtardı. Operasyon sonrası gözaltına alınan N. F., polis merkezine götürüldü. Kurtarılan çocuklar binadan çıkarıldığı anda annelerine teslim edildi.

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Çocuklarına sarılan anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri kurtarılan çocukları kucağında ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri ilk kontrolün ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.