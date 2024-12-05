Çocuklara sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Çocuklara yönelik bazı uygulamaları hayata geçirerek daha güvenli ortam oluşturacaklar. Roblox'ta yaşıyoruz, şu kararlar var, bu içerikleri çıkarın diyoruz. Bu yapıldığında sıkıntı olmayacak. Oyun platformunda masumane giren çocuğu alıp çok farklı mecralara götürebiliyorlar. Sanal kumardan fuhşa kadar, cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir. Bu anlamda içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Güvenlik konusunu dikkate alırız. Katalog suçlar zaten var.

"YÜKÜMLÜLÜĞÜ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA YÜKLEYECEĞİZ"

Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde.

Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz.

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Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı.

Görüş alışverişinde bulunuyoruz, taslağımız şu siz ne diyorsunuz noktasına gelmiş değiliz. Önümüzdeki senenin içinde olur.

Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıyor. Dünyadaki sosyal medya kullanım süresi 6.5 saattir, bizde 7 saat.

GOOGLE KONUSU

Rekabet Kurumu'na mağdur olduğunu düşünen tarafların müracaatının doğru olmaktadır. Bilgi talebini 90 değil 15 günde isteyeceğiz.