Çoban fark etmese kâbusu yaşayacaktı! Erzincan'da tedirginlik yaratan görüntü

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Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyünün yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sürüsünü otlattığı sırada Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı ile karşılaştı. Yayla yolunda ilerlerken yılanın hareketini fark eden Yılmaz, büyük bir dikkatle yaklaşarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kayda alınan görüntülerde yılanın oldukça iri yapıda ve aktif olduğu görülüyor. Mert Yılmaz, yılanın sakin bir şekilde ilerleyip bir süre sonra otların arasında gözden kaybolduğunu ifade etti.

SICAK HAVALARDA ORTAYA ÇIKIYOR

Görüntülerde yer alan yılanın koca engerek olarak da bilinen tür olduğu değerlendirilirken, uzmanlar yaz aylarında kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de doğal olarak bulunan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerekler, özellikle sıcak havalarda daha aktif hale geliyor.

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Yaylalarda ve dağlık arazilerde otlatma yapan çobanların ve bölge halkının bu dönemde daha dikkatli olmaları isteniyor. Zehirli yılan sokmalarında hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olabileceği belirtilirken, yetkililer doğa ile iç içe olan vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.