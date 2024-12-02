CNN Türk ekibi PKK'dan temizlenen bölgede! Fulya Öztürk Tel Rıfat'taki PKK tünellerine girdi!

Tel Rıfat... Ankara'nın yıllardır terörden arınmasını beklediği noktaydı burası. Önce ABD'den sonra Rusya'dan 'oradan terör örgütünü uzaklaştırın" diyordu ancak bu iki ülke de sözünü tutmamıştı. Çok kritik bir gelişme yaşandı ve Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu tarafından PKK'dan temizlendi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile Kameraman Alper Öztürk Tel Rıfat'taki PKK'lılardan temizlenen tünellere girdi. Fulya Öztürk ve Alper Öztürk, çok özel görüntüleri CNN TÜRK ekranlarına getirdi.

PKK'dan temizlenen hastaneyi ve altındaki tünelleri anlatan Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

CNN TÜRK olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Tel Rıfat'ın içine girdik. Suriye Milli ordusu burayı terörden temizledi. PKK izi bölgeden siliniyor. SMO bölgede hakimiyet kurdu. Uzun süre sonra Tel Rıfat huzura kavuştu. Çok kritik bir noktadayız. Şu an PKK'nın hastane olarak kullandığı yeri gösteriyoruz. Bu hastanenin binası beyfendininmiş ama PKK elinden alıp hastane olarak kullanıyor.

İçerideki tüneli göstereceğiz size. Beyefendi PKK bölgeden silinince binasını görmeye gelmiş. İçeriyi göstermek için sabırsızlanıyoruz. Buraya yıllarca yerleştiler. İçeride PKK bayrakları var. Şimdi gerçek sahibine verilecek bu bina.

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8 yıldır huzur yoktu burada. SMO operasyonu ile PKK varlığı kalmadı. Evet tünele doğru iniyoruz. Hastane içinde tünel var. Tarihi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Burası temizlendi önceden, bir tuzak var mı diye. SMO ekipleri kontrol sağladı, biz de öyle giriyoruz.

Yaralılarını buraya getirip saklanıyorlardı. İlerleyişimiz devam ediyor. İnsanlar haber alır almaz gelmeye başladı ve evlerine girmek istiyorlar. SMO başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

MOTOSİKLETLE GİRİP ÇIKIYORLARDI

Zaman zaman motorla da giriş çıkıp yapıyorlardı buraya. Rahatlıkla yürüyebildiğimiz büyüklükte. Motorların da geçebileceği genişlikte. Afrin'e kadar uzanabiliyor dediler bize. Ne kadar uzun tünel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

Tel Rıfat'ın altı bu şekilde tünellerle dolu. Kuzey Irak'ta da bu tünellerden görüntülemiştik. Bu hastane bir Tel Rıfatlının açtığı hastaneydi. Yıllar sonra hastanesine geldi.

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"BİZ BURANIN SAHİBİYİZ"

Bina sahibi aile ise Fulya Öztürk'e yaptıkları açıklamada şunları söyledi: Tüm her şey sahibine döndü. İnşallah en yakın zamanda düzeltiriz. Çok güzel bir duygu. Biz buranın sahibiyiz. Elhamdülillah, çok şükür. Tekrardan inşaat başlatıp tekrar hastane yapacağız halkımız için. Umudumuz yeni bir devlet kurulması. Bu hastanede ilk olarak temizlik yapacağız. Tekrar canlandıracağız.