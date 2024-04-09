Clinton’dan Trump uyarısı! Güneş tutulması açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu eyaletlerinde ve Güneydoğu Kanada’da dün tam güneş tutulması meydana geldi. Tutulma ABD’nin birçok eyaletinde halk tarafından koruyucu gözlüklerle takip edildi.

"TIBBİ TAVSİYE ALMAYIN"

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, tutulmayla ilgili paylaştığı mesajında Donald Trump’ın 2017’deki güneş tutulmasını çıplak gözle izlediği fotoğrafla birlikte 2020’de paylaştığı bir mesajına atıfta bulundu. Clinton ‘hatırlatma’ notuyla tekrar paylaştığı mesajında, “Lütfen güneş tutulmasına doğrudan bakan bir adamdan tıbbi tavsiye almayın” ifadelerini kullanmıştı.

BİDEN’DAN TUTULMA MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, güneş tutulmasını Beyaz Saray’ın balkonundan izlediği görüntüleri paylaşarak, “Güneş tutulması hayretle izlenmeye değer. Ama güvenli davranın ve koruyucu gözlük takın” dedi.