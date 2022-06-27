Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı! Eskişehir'de kuruluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

'Son dönemde Adana’da 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk' diyerek detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Son dönemde Adana’da 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandı. 8 kuyu daha açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bilindiği gibi halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve bunların nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanyalarla, türlü engellemelerle, türlü zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Şimdi burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakımından hayati öneme sahip bu projenin, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

ZAFER ŞAHİN DEĞERLENDİRDİ

CNN TÜRK'te Eskişehir'deki element sahasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Bugün sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında bir müjde var. Tek müjde asgari ücret müjdesi değil. Eskişehir Beylikova'da Türkiye çok önemli bir keşif yaptı. Sadece şunu söyleyeyim doğal gaz keşfi kadar hatta belki de zaman içerisinde ondan daha önemli bir keşfe imza attık. Nadir toprak elementi... Çin'den sonra Türkiye'de de ciddi bir rezerv var. Türkiye çok ciddi sağlam bir rezerv buldu. Bunun stratejik anlamda, parasal anlamda Türkiye'ye artılar sağlanacağı biliniyor. 3 yıl önce Çin, Trump'ı sana nadir toprak vermeyeceğim diye tehdit etti. Nadir toprak elementi olmazsa uçağı yapamıyorsun. Bu bir devrim niteliğinde buluş" ifadelerini kullandı.