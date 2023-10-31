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Cinayet davasında verdiği ifade sonu oldu! Otoparkta silahlı saldırıyla öldürüldü...

Firuzköy'de bir kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının geçen yıl Esenyurt'ta işlenen cinayet ile ilgili açılan davada verilen ifade konusunda çıkan tartışmadan kaynaklandığı belirtildi.

31.10.2023 - 12:42 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Cinayet davasında verdiği ifade sonu oldu! Otoparkta silahlı saldırıyla öldürüldü...

Avcılar’da Firuzköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan otoparka gelen Murat Aydemir ve Caner Şahin, iş yeri sahipleri Cemal Karatay ve kardeşi Nuri Karatay ile tartışmaya başladı.

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İş yeri sahiplerinden biri tabanca ile Aydemir ve Şahin’e ateş etti. Murat Aydemir başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, ağır yaralanan Caner Şahin, Başakşehir’deki Çam Sakura Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması ve savcının incelemesi ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cinayet davasında verdiği ifade sonu oldu Otoparkta silahlı saldırıyla öldürüldü...

SALDIRININ NEDENİ CİNAYET DAVASINDAKİ İFADE

Firuzköy’de dün geceki saldırının 3 Eylül 2022 tarihinde Ahmet Karatay’ın Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’ndeki evinin önünde bekleyen motosikletli iki saldırganın açtığı ateşle öldürülmesi olayı ile ilgili açılan davadaki ifadeden kaynaklandığı belirtildi.

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Babaları Ahmet Karatay’ın öldürüldüğü davada görgü tanığı olarak ifade veren aynı zamanda Esenyurt'ta Renkler Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydemir ile Caner Şahin’in sözlerine tepki gösteren Cemal Karatay ile kardeşi Nuri Karatay’ın bu nedenle tartıştıkları ve dün geceki saldırının meydana geldiği öğrenildi.

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Cinayet davasında verdiği ifade sonu oldu Otoparkta silahlı saldırıyla öldürüldü...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri otoparktaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeyi sürdürürken, olaydan sonra kaçan iş yeri sahipleri Cemal Karatay ile Nuri Karatay’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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