Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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