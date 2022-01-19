Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın mal varlığını açıkladı

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın SEGBİS sistemi ile katılırken, 5 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Mağdurların şikayetlerinin alınmasıyla başlayan duruşmaya 30 mağdur katıldı. Şikayetlerini anlatan mağdurlardan Can A., sisteme 100 bin lira yatırdığını söyleyerek “80 bin lira zararım var” dedi. Bora G. ise, çeşitli zamanlarda sisteme 158 bin lira yatırdığını anlatarak, “105 binini geri aldım. Şu an da 52 bin lira zararım var” dedi. Mağdurlardan Esra S. ise, sistemi televizyondan görüp katıldığını söyleyerek 20 bin lira zararı olduğunu ancak şikayetçi olmadığını söyledi.

“HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI İÇİN PARALARI YATIRAMADIK”

Şikayetçilerin ifadelerinin ardından söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, televizyon reklamlarında sadece ürün tanıttıklarını, para yatırmayı teşvik etmediklerini söyledi. Sisteme giren kişilerle yapılan sözleşmelerde, sistemin kapanması halinde ana paranın 90 gün içinde yatırılacağına dair madde olduğunu söyleyen Aydın, “Ancak sistem kapanınca insanlar hemen şikayetçi olunca paraları yatıramadık” dedi.

“BANA İFTİRA EDİYORLAR”

Sanık Fatih Aydın ise, mağdurlardan hiçbirini tanımadığını söyleyerek, “Bana iftira atıyorlar. Paralarını zaten geri alıyorlarmış. Devlet faaliyetlerimizi durdurunca biz dolandırıcı olduk, örgüt olduk. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“ROLEX SAATİMİ SATARAK YAŞAMAYA ÇALIŞTIM”

Mehmet Aydın’ın tekrar söz alarak, “Ben salondaki müştekileri ne söyleyip de kandırmışım? Biri çıkıp kendisine söylediğim yalanları anlatsın ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim” dedi. Sanık kardeşlerin ifadelerinin ardından söz alan mağdurlardan Barış T., “Evet onlar bizi tanımıyor. Biz de onları tanımıyoruz. Televizyonlara başka şirketleriyle ilgili reklam vererek insanların güvenlerini kazandılar” dedi. Kendisinin de güvenerek 500 bin lira değerindeki evini satarak sisteme yatırdığını söyleyen Barış T., “O daire şu anda 2 milyon lira değerinde. Benim zararım neye göre hesaplanacak? Ben 48 yaşındayım. 3 üniversite bitirdim. Bu olaylar yüzünden 3 sene önce intihar ediyordum. Rolex saatimi satarak yaşamaya çalıştım” dedi.

AYDIN; “200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE MAL VARLIĞIM VAR”

Mahkeme başkanının Mehmet Aydın’a, “Senin yurtdışında ne kadar mal varlığının var?” diye sorması üzerine Aydın, “Uruguay’da 34 milyon lira mal varlığım vardı. Şu an kur yükseldiği için daha fazladır. Buradaki davadan beraat edince oradaki paramı da alacağım” dedi. Toplam mal varlığının hesaplanmasını talep eden Aydın, “Benim hesaplarıma göre 200 milyon liranın üzerinde mal varlığım var” dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından duruşmayı erteleyen mahkeme tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (Milliyet/Damla GÜLER)