Çiftlik Bank davasında 'Tosuncuk'un sağ kolu Türkiye'ye getirildi

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaya, burada yapılan işlemlerin ardından, Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İADE AÇIKLAMASI



Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı süreç ile ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistem ile ilgili "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlarından aranan Osman Naim KAYA'nın yakalanması için hakkında kırmızı bülten yayımlanması sağlanmıştır. Konuyla ilgili Daire Başkanlığımız ve KOM Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde adı geçen şahsın Uruguay'da olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Uruguay İnterpol birimi ile iletişime geçilerek söz konusu şahsın ülkemize iade amaçlı yakalanması sağlanmıştır. Bahse konu şahsın 07.04.2023 günü Uruguay'dan teslim alınarak 08.04.2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.