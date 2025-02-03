Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, 'Suç örgütü kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

'DOLANDIRMA AMACIM YOKTU'

Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, "Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir. Tutuklu Sanık Fatih Aydın ise savunmasında, "Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise savunmasında, "Hiçbir şekilde firar ve kaçak durumda olmadım. Ben mahkemenin orada da burada da tahliye olduğumda dolayısıyla Mehmet Aydın ile internet aracılığıyla tanıştım. Mehmet Aydın'ın Türkiye’deki işleriyle alakam yoktur. Emir alışverişim olmadı. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu Sanık Havva Özay ise, "Başkanım örgütle alakam yoktur. Hesabıma gelen paralar kumarhaneden gelmiştir. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

‘ÇİFTİK BANK'TA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMDA ÖĞRENCİYDİM'

Tutuklu sanık Koray Hasgül ise SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada savunma yaptı. Hasgül savunmasında "Sayın hakim Çiftlik Bank'ta çalışmaya başladığımda öğrenciydim. Para kazanmak için girmiştim. Ben kendi dahilimde ve irademle hareket etmedim. Talimatla hareket ettim. Kişilerin maaşlarını ödemede yardımcı oldum. Hesabıma da maaşım haricinde bir kuruş para geçmemiştir. Önce tahliyemi sonra beratimi talep ediyorum" dedi.Bir önceki celsede tahliye edilen Cafer Çolak savunmasında, "Dün geceden beri yazıyorlar. "Ben yarın mahkemedeyim benim vicdanım rahat" dedim. Benim hayatım yok. Psikolojim bozuldu. Çocuğuma vakit ayıramıyorum. Evime ekmek götüreceğim. Benim ailemde karakola giden insan yok ben içeri girdim beraatimi istiyorum" dedi.

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'HERHANGİ BİR YALAN BEYANDA BULUNMADIM'

Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum" derken, Fatih Aydın ise, "Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum." cümlelerini kullandı. Osman Naim Kaya ise, "Beraatimi talep ediyorum" derken, Havva Özay ise, "Örgütle hiçbir alakam yoktur beratimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için saat 15.00’e kadar duruşmaya ara verdi.

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KARAR BELLİ OLDU

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank davasına ait 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep edilmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.