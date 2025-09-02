Çiftçilerin kazançları kat kat artacak! Erzincan'da 149 bin dekar için geri sayım başladı

Haberin Devamı

Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması kapsamında ilk etaptaki 97 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor. Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması inşaatı çalışmalarının ilk etabı 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatın yüzde 22'sini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor 2027 yılı sonunda projeyi bitirerek, 97 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu. İlk etabın tamamlanmasından sonra geriye kalan 52 bin dekarlık kısım 2. Etapta tamamlanarak toplamda 149 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak." dedi

Toplamda 149 bin dekar araziye sulama suyu verecek Turnaçayırı Barajı sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 149 bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Can Erzincanlı üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyar 862 milyon 500 bin lira daha fazla kazanacak" diye konuştu.