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CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” denildi.

20.02.2024 - 01:49 | | İHA
CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı belli oldu

CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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