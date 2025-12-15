CHP'li isimden Bakan Kurum'a teşekkür: En sert muhalefeti yapıyoruz ama tarihe girdiniz

Haberin Devamı

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti, “2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız” yanıtını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

“EN SERT MUHALEFETİ YAPIYORUZ AMA BİR GERÇEĞİ KONUŞMAK LAZIM…”

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi: Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay’a baktığınızda yüzyıllık bir kent… 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu.

Haberin Devamı

Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum.

BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY’IN BİR VE BERABER OLMASIDIR

Topal’a teşekkür eden Bakan Kurum ise şu yanıtı verdi: Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay’ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay’ın devletine sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız.