CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na destek için buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz bu noter masasında olmayacağız" diyerek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı göreve davet etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Peki CHP ve İYİ Parti'de neler konuşuluyor? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini canlı yayında aktardı. Canova'nın değerlendirmeleri şöyle;

"ÇOK İSABET OLDU, ÇOK İYİ OLDU"

İYİ Parti'nin ayrılması bazı CHP'li kurmaylara göre şu aşamada 'Çok isabet oldu. Çok iyi oldu' deniyor. Neden? 'Kazanamaz', 'Seçmeni motive edemez' gibi söylemler... Kılıçdaroğlu'na 'Evet' deselerdi bu onun adaylığı üzerinde yaşanacak olası bir heyecan dalgasının da önüne geçen bir durumdu. Yani Genel Başkanı aşağıya çeken bir pozisyondaydı İYİ Parti' diyen CHP'liler var. O bakımdan artık ayrılmasının daha iyi olduğunun konuşulduğu bir CHP'den bahsediyoruz. O yüzden tekrar gider mi, görüşür mü, masaya gider mi gibi olasılıkların ben şuan için ben gerçekçi bulmuyorum. Tabi siyaset bu. CHP'den söylenen şu, 'İki sürpriz yapacağız. Açık ara kazanacağız' mesajı veriliyor.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.