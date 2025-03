CHP’de ön seçim günü! Ekrem İmamoğlu için oy kullandılar

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm il ve ilçelerde ön seçim düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Özgür Özel ön seçimde oyunu kullanmak için Saraçhane'ye giderken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki adresine geçerek giderek oyunu kullandı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Bu kapsamda parti genel merkezinde de sandık kuruldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla parti genel merkezine gelerek oy kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA OYUNU KULLANDI

Kılıçdaroğlu, CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra basına bir açıklama yaptığını ve yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partililer'in bir görevi var. Bu ülkede Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun. Her türlü düşünceye kapıyı aralayan, sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

MANSUR YAVAŞ DA OY KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Çankaya Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda İmamoğlu için oy kullandı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Hiç uyumadan geldik. Haberini şimdi aldık, tutuklama çıktı. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, "Soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki haberde adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddialara ve suçlamalara televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Türkiye'deki hukuk sistemi ve demokrasi sorgulanmaya başladı. Bunun sonucu ne oldu? 26 milyar dolar havaya uçtu. Bu daha çok fakirlik, daha çok yoksulluk olarak bize döndü. Çünkü 2 yıldır uygulanan tasarruf tedbirleri genellikle ücretli kesimlere ağırlık veriyordu. Şimdi bu ücretli kesimde de emekliye vermediğimiz asgari ücret diye verilmeyen paralar bu hukuksuzluk nedeniyle bir günde havaya uçtu. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla tekrar bizim üstümüze bu tasarruf tedbirleri gibi tedbirler, gene dar gelirlerinin üstüne gelecek" diye konuştu.

'KAYYIM ATANMAMASINA SEVİNDİM'

Yavaş bu süreçte Türkiye'den yabancı sermayenin çıkmaya başladığını öne sürerek, "İş adamlarımız merkezlerini yurt dışına taşımaya başladı. Böyle olduğumuzda biz kendimizi doğrultamayacağız ülke olarak. Bunun da bir çaresi var; hukuk, hukukun üstünlüğü. Herkesin adaletine güvendiği bir yargı. Sonuç ortada. Ben kayyım atanmamasına sevindim. Çünkü yapılan uygulamalara bakılırsa o yönde de bir çalışma var gibiydi. Umuyorum itirazla tutukluğu kalkar ve Ekrem başkan işinin başına döner. Şu an iddianame yok ortada. İddialar var sadece. Onu da gördüğümüz gibi gizli tanık beyanlarına dayanan durum. Yani mesela şöyle bir soru olabilir mi? Şu şahısla 290 defa konuşmuşsunuz. Çok konuşmuşsunuz. Buna benzer böyle sorular var. Kaldı ki bir kısmı da incitici. Ailenizde terörle iltisaklı kimse var mı? Varsa görüyorsunuz zaten bunu niye soruyorsunuz orada? Yurt dışına izinsiz çıktınız mı? Yani kaçak çıkış yaptınız mı? Bunlar nasıl sorular? Yani anlaşılır gibi değil" dedi.

Mansur Yavaş, "Bizim korktuğumuz bir şey yok. Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan soruşturmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da onlarca müfettiş geldi. Kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor, korkacak hiçbir şeyimiz yok ama kumpas kurmak istedikten sonra her şeyi yapabilirler. Bizim alnımız açık. Geldiğimiz günden beri açık ihaleler yapıyoruz. Bir yol çizmek istiyoruz. Yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Hukuksuzluklar daha çok fakirlik olarak geri dönüyor" ifadelerini kullandı.