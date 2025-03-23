CHP’de ön seçim günü! Dilek İmamoğlu oyunu verdi

CHP’nin, bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta CHP üyeleri adaylarını belirlemek için oy verirken üye olmayanlarda "Dayanışma Sandığı'nda" oy kullanabilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Özgür Özel ön seçimde oyunu kullanmak için Saraçhane'ye giderken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki adresine geçerek giderek oyunu kullandı.