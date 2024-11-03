CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
03.11.2024 - 22:08 |
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın disipline sevk edildiğini vurgulayan Deniz Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.