CHP'de ilk grup toplantısı...Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' mesajına yanıt

Kılıçdaroğlu, başkan olarak partinin yapısını da düşünmek zorunda olduğunu söylerken kaptanın görevinin gemiyi limana sağlam götürmek olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; Biz ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi yapan bir gelenekten geliyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz avukat odalarında dilekçeyle kurulan bir parti değiliz. O nedenle dokularımız çok farklıdır. İnançlarımız çok farklıdır. Gelecek hayallerimiz, gelecek dünyamız çok farklıdır. İnsanı ve doğayı seven bir gelecekten, bir gelenekten söz ediyoruz.

Ben bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli, yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın... Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi de budur.

Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemizie omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır.

Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL Mİ?

Öte yandan CHP'de dün MYK toplantısı vardı. Ancak bu toplantı tam da o gün CHP'de "Değişim ve sorumluluk alırım" çıkışları yapan Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası gerçekleşti. Peki, o MYK toplantısında gerginlik yaşandı mı? Özgür Özel bu çıkışı neden yaptı? Genel başkanlık yarışında aday mı? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Özgür Özel'e açıklamalarının perde arkasını sordu. Canova'nın değerlendirmeleri şöyle;

Özgür Özel bu çıkışı neden yaptı? Sandık sonucunun doğru okunması gerektiği, seçmenin sesinin dinlenmesi gerektiği görüşünde. Çıkan sonucu okumazsak seçmen hesabını sorar görüşünde. CHP’nin yerel seçim öncesi Kurultay yapması değişimle çıkması gerektiği inancında. Kişilerle ilgili bir değişim olmaması sosyal demokrat anlayışına evrilmesi görüşünde. Eğer Kılıçdaroğlu Cuma akşamı Sözcü TV’deki canlı yayında ben aday değilim deseydi Özgür Özel bu adımı atmayacaktı.

‘SON KARARI TEK BAŞIMA VERDİM’

Bu hareket öncesi birileri ile konuştu mu? Bunu da Özgür Özel’e sordum. “Benden uzun süredir beklentisi olan çok sayıda arkadaşım var. Bir süredir onların değerlendirmelerini dinliyordum ama son kararı tek başıma verdim” diyor.

Temel hedefi cesur, kararlı vefalı çizgi izlemek. Kılıçdaroğlu’na ve temsil ettiği kimliğe zarar verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

MYK’da gerginlik oldu mu? Benim edindiğim bilgilere göre gerginlik olmadı. İki isim MYK öncesi görüştü. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu görüştü. MYK’da da 3 saat bir aradaydılar. Normal ve sıcak diyalog gerçekleşti. Görevleri gereği sık sık iletişim halinde bulunduklarının altını çizmek lazım. İkisi arasında yeni ilkleri beraberinde getirecek mi? Kulislerde şu konuşuluyor. CHP lideri açıkça adayım demedi. Özgür Özel’in bu çıkışı sonrası devreye girmiş bulunuyor. Bu da Kılıçdaroğlu’nun önünde manevra etkisi yaratabileceği inancı var.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI MI?

Kılıçdaroğlu Özel’e el mi verecek deniliyordu. Özgür Özel bunu reddediyor. Danışıklı dövüş yok diyor. Özel, CHP liderinin Kurultay öncesi aday olmayacağını ilan etmesinden yana. Kurultay’da genç isimlerin adaylıkta yarışarak partinin değişim dalgası ile yerel seçime taşıması yönünde görüşleri var.

ÖZEL’İN BİR SONRAKİ ADIMI NE, GENEL BAŞKANLIKTA ADAY MI?

Yol haritasını hazırlamış vaziyette. Herkesle konuşacak. Sonrasında net bir karar verecek ama şu an itibarıyla potansiyel bir aday. Herkesi kendi adına dinleyeceğini ifade etti. Bir kendisi için ne söyleniyor, iki CHP için ne deniyor? Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. Bu iki isim sık sık görüş alışverişinde bulundu. İkisi arasında görüşme olmasını bekliyoruz.

Özgür Özel eski genel başkanlarla Murat Karayalçın, Hikmet Çetin gibi isimlerle görüşeceğini söylüyor. Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem gibi partinin akil isimleri ile bir araya gelecek. Gençlik kolları ile, il başkanları ile her kesimi dinleyecek, anlamaya çalışacak. Sadece kişilerin değil anlayışın da değişmesi gerekiyor diyor. Sosyal demokrat perspektif ortaya koymaya hazırlanıyor. Yeni bir yol haritası çizecek gibi duruyor.

Geçmişte Alman sosyal demokratların değişim sürecini dikkatle incelediğini söyleyebilirim. Temel hedefi Kurultay’ın yerel seçim öncesi Ekim veya Kasım ayında yapılması. Kurultaya büyük heyecan yaratarak partiyi bu dalganın üzerine çıkararak gidilmesi, değişimle yerel seçim sürecinin hedeflenilmesi aksi halde Özgür Özel’e göre seçmen ilk sandıkta hesaplaşmayana hesabını soracak diyor.