CHP'de Hatay krizi! Lütfü Savaş adaylıktan çekilmek istemedi

Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala CHP'de Hatay krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, son gelişmeleri aktardı:

Hatay düğümü çözülememişken bugün CHP merkezinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir araya geldi. Görüşmeden önce Özgür Özel bugün katıldığı bir televizyon programında “Lütfü Savaş ile devam edilecek mi” sorusuna “hayır” yanıtını vermişti. Ve doğru alternatifi Lütfü Savaş ile bulacağını söylemişti.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMEDİ

Edinilen bilgiye göre; Lütfü Savaş, görüşmede kendi yaptırdığı anketleri gösterdi ve adaylıktan çekilmek istemediğini söyledi. Savaş, aynı zamanda kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. Özgür Özel’in buna yanıt olarak bir şey söylemediği ve yapılan 5 anketi gösterdiği öğrenildi. Öte yandan dün de Hataylı vekiller Lütfü Savaş’ı destekledi ve kazanacak aday olduğunu belirttiler.

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Aslında bu sürece nasıl gelindi ona da bakmak lazım. 6 Şubat Depremlerininin yıldönümünde Hatay’daki anmada Lütfü Savaş’a tepkiler gelmişti. Bunun üzerine de Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilmesi gündeme gelmişti. Geçtiğimiz pazartesi günü CHP merkezindeki toplantıda Lütfü Savaş’ın adaylığı geri çekilmedi ancak sürece bırakıldı. Özgür Özel, “Bir alternatif içerisindeyiz” ifadesini kullandı. Zaten Hatay üzerinde 5 tane anket yapıldı. Anket sonuçlarının geldiği belirtiliyor. Özel’in Pazar günü bu durumu Lütfü Savaş’a söylediğini belirtti.

YÜZDE 99 KARAR VERİLDİ

Dün de önemli bir toplantı vardı. Aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Lütfü Savaş’a aday tanıtım toplantısına katılması için davet gitti ancak Savaş Ankara’ya geldi ama o telefon üzerine lansmana katılmadı. Toplantıda Hatay için ne Savaş’ın ne de başka bir adayın ismi okunmadı. Dün de akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hatay meselesi konuşuldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilmesine yönelik %99 karar alınmıştı.

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EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tam da bu saatlerde Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, ‘Yolumuza devam edeceğiz Hatay’ ifadelerini kullandı ve o paylaşımı dikkat çekti.