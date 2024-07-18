CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül video tepkisi: Montaj, şantaj, tehdit

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

Sarıgül ardından da yayınladığı video ile iddialara tepki gösterdi. Sarıgül, “Tam bir alçaklık” başlığıyla yayınladığı video mesajında da “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, çok engellerle karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle, böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak” dedi.

Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de iddialara tepki göstererek, “Bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık. Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği aklımıza dahi getirmemiştik” paylaşımında bulundu.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Sarıgül’ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu da yaptıkları açıklamada, videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığının görüntüleri inceleyen özel bir laboratuvar olan Ulusal Kriminal Büro tarafından teyid edilerek rapor altına alındığını, raporun da dün sabah gerekli adli makamlara sunulduğunu bildirdiler. Söz konusu video ile ilgili yayın yasağı kararı verildiğini de anımsatan avukatlar, “Suça konu işbu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikâyetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz” dediler.

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