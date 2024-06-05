CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ile gelecek hafta görüşeceğiz, günü saati yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.

TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşımıştı. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.

Haberin Devamı