CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti
25.03.2025 - 10:21Güncellenme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret gerçekleştiriyor.
CHP lideri Özel, bugün saat 09.40 sıralarında cezaevine geldi. Özel, İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.
Özel'in görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.