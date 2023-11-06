CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na baskın! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilk tur sonrası çekilme tartışmaları damga vurdu. Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na çekilmesini tavsiye ettiği, önce bunu kabul eden Kılıçdaroğlu'nun yapılan baskılar sonucu bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.,

İMAMOĞLU'NDAN ONURSAL GENEL BAŞKANLIK TAVSİYESİ

Gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan baskıyı şu sözlerle anlatmıştı:

"Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini tavsiye etti ‘Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz’ diye kendisine bir tavsiyede bulundu. Çünkü ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Ve Özgür Özel'in iki oya ihtiyacı vardı, bunu öngörerek çekilmesini tavsiye ettiler. 'Onursal Genel Başkan olarak Özgür Özel'in elini kaldırarak yarışı bitirelim' diye tavsiyede bulundular.

"İZİN VERMİYORUZ, ÇEKİLEMEZSİNİZ"

Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti. Ancak yerel bir gazeteci var İstanbul’da Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı gibi. Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokolde de yanımızdaydı dediği aynı kişi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin' diyerek sert laflar da söylemiş.'Biz izin vermiyoruz, çekilemezsin’ demiş.

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"VURUŞA VURUŞA KAYBEDELİM"

Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu’da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve ‘Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim’ demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş"

ÜKÜŞ'TEN YANIT: İFTİRACISIN

Gazeteci Şaban Sevinç'in çekilme baskısıyla ilgili iddiaların ardından İmambakır Üküş'ten yanıt gecikmedi. Üküş, Sevinç'i yalancılık ve iftiracılıkla suçlayarak şunları söyledi:

"Orada dediğim şudur "Biz bu yola birlikte yola çıktık. Bizim düşüncelerimizi almadan bireysel olarak bu kararı alamazsınız bu kararı hep birlikte almalıyız" dedim... Ayrıca orada yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler yoktu... Başta divan başkanı Ekrem İmamoğlu olmak herkes vardı... Özgür Özel ekibide oradaydı..."

İşte o olay…

CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan “çekilemezsin” baskıları… #ChpKurultayı



“Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” pic.twitter.com/qsGbn403Fn — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) November 6, 2023

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