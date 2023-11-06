Kılıçdaroğlu değişime de yenildi! Selvi Hanım'dan Özgür Özel'e tepki

CHP kurultayında delege, çekişmeli geçen iki turlu seçim sonucunda “değişim” dedi. Yeni Genel Başkan Özgür Özel’in ilk mesajı, “Yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum” oldu.CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ilk gününde genel başkan seçimi yapıldı. Adaylar Kılıçdaroğlu ve Özel, ilk oylamada seçilebilmek için gerekli salt çoğunluğu elde edemedi.

İlk oylamada 1366 kayıtlı delegenin 682’si Özel’e, 664’ü Kılıçdaroğlu’na oy verirken; sandıktan 18’i geçersiz, ikisi boş olmak üzere 20 geçersiz oy çıktı. Salt çoğunluk olan 684 oy bulunamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Sabaha karşı yapılan ikinci oylamada Özel, 812 oy alarak genel başkan seçildi. Kılıçdaroğlu’na ise ikinci oylamada 536 oy çıktı. 12 oy geçersiz sayıldı.

ÖZEL'İN İLK MESAJI

Milliyet'te yer alan habere göre; Seçildikten sonra teşekkür konuşması yapan Özel, “Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. İki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında, ‘Ben oraya geleyim Özgür Başkan’ımızın elini kaldırayım’ niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, şimdi gönlü bizimle birlikte olan, bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na” dedi. “Zorlu bir süreci geride bıraktık” diyen Özel “Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Hep birlikte beş ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

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İLK ZİYARET HATAY'A

Özel, “Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Ön seçime yönelik, bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri zaman kaybetmeden tutacağız. Bir de benim bir sözüm var. Dedim ki, ‘Mazbatamı alacağım, ilk ziyareti Hatay’a yapacağım. Hatay’ı ve deprem bölgesini sürekli gündemde tutacağım, söz veriyorum’. Ertesi ziyaretim ikinci memleketim Osmaniye’ye olacak” dedi.

“Bugünkü zaferin galibi, bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir. Biz bütün Türkiye’ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik” diyen Özel konuşması bittikten sonra yanında duran Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sarıldı.

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İMAMOĞLU: HELALLİK İSTEYECEĞİZ

Kurultay’da divan başkanlığı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 45. İstanbul Maratonu’nu başlangıç kornasını çaldı. İmamoğlu, “Ankara’ya döneceğim. Anıtkabir’i ziyaret edeceğim kurul üyelerimizle birlikte. Duamızı edeceğiz. 4-5 Kasım, benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu” dedi. Divan görevi bittikten sonra Kılıçdaroğlu’nu arayıp helallik isteyeceğini belirten İmamoğlu, “Tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür. Başımızın tacıdır. Deneyimlerinden, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, hepimiz faydalanacağız diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi” yanıtını verdi.

İSTANBUL DELEGESİ SONUCU BELİRLEDİ

Genel başkanlık yarışını İstanbul delegesi belirledi. İlk oylamada İstanbul delegesinin oy kullandığı üç sandıkta Özel’e 156, Kılıçdaroğlu’na sadece 24 oy çıktı. Kılıçdaroğlu’nun oyunu kullandığı 1 no lu sandıkta Kılıçdaroğlu’na 29, Özel’e 26 oy geldi. Özel’in oy kullandığı 3 nolu sandıkta Kılıçdaroğlu’na 38, Özel’e 19 oy çıktı.

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SELVİ HANIM'DAN TEPKİ

Özel önceki gün adaylık konuşması yaptıktan sonra yerine oturmadan önce Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e “Bağırmanız hoş değil” diye tepki gösterdiği dikkati çekti.

'İKİNCİ OYLAMADAN ÇEKİLMELİYDİ'

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, birinci tur oylamadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’na telefonla ulaşmaya çalıştığını, ancak görüşemediğini, ulaşsaydı çekilmesi gerektiğini ifade edeceğini söyledi. Çetin, “Birinci turdan sonra Özgür Bey’i tebrik ederek, kucaklaşarak, selamlamaları çok olumlu etki yapardı. Ben zannediyorum örgüt omuzlarda taşırdı” dedi.

Çetin, Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu: “CHP örgütü seçimden sonra çok kızgındı, kırgındı, yerel seçimde sandığa gitmemeyi bile göze alacak kadar kızgındı. Ben onların hepsinin giderildiğini, yeni Genel Başkan’ın birliği bütünlüğü sağlaması gerektiğini, ben onu sağlayacağına da inanıyorum. Onun işaretlerini verdi... Parti için de ülke için de iyi olacağına inanıyorum.”

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ÖYMEN, BAŞARI DİLEDİ

Altan Öymen de Milliyet’e, “Kurultay öncesinde tartışmalara yol açabileceği öne sürülüyordu. Öyle bir şey olmadı. Yeni bir yönetim geldi. Geçmişte de örnekleri vardır CHP’de bu olabilir. Bütün kazananlara ve kazanacak olanlara başarılar diliyorum. Kazanacaklar olan derken Parti Meclisi daha yapılmadı” dedi.

İNCE TEBRİK ETTİ

CHP’de iken Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren, kaybedince Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadesine yer verdi.

CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda birinci tur oylamadan sonra çekilmesi gerektiğini ifade etti.