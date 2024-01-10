CHP Kadıköy belediye başkan adayı kim? AK Parti, MHP, İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayları 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvime göre yerel seçim için geri sayım başladı. Vatandaşlar, belediye başkan adaylarını seçecek. İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen ilçesi ise Kadıköy oldu. Peki, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim oldu?

CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

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MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı.

İYİ PARTİ

İYİ Parti’nin de adayları henüz açıklanmadı.