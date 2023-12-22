CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtıkları davanın karara bağlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, Özgür Özel aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı.

Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza 50 bin TL ödeyecek.