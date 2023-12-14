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CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP'nin belediye başkan adayları netleşiyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Bolu adayları belli oldu.

14.12.2023 - 20:43 |
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.

Tanju Özcan'dan paylaşım
Tanju Özcan yaptığı paylaşımda "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Tşk ederim değişen CHP kadrolarına.. Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere, Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

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