CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.

Tanju Özcan'dan paylaşım

Tanju Özcan yaptığı paylaşımda "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Tşk ederim değişen CHP kadrolarına.. Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere, Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.