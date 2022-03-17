GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var
HaberlerGündem Haberleri 'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var
ABONE OL

'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

Zorla saç kesme ile ilgili flaş karar! ‘Ceza’ diye yapılan uygulama işkence sayıldı yapan kardeşe ceza verildi. Evden kaçan kız kardeşinin makasla saçını rastgele kesen genç, ‘kötü muamele’ suçundan mahkum edildi. Yıllar süren dava sürecine son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kız kardeşinin saçını kesmeyi işkence saydı.

17.03.2022 - 13:51 | | İHA
'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

Evden kaçan 16 yaşındaki kız, arkadaşlarının yanında bir süre kaldıktan sonra Pazar yerinde ağabeyini görünce kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakaladığı kız kardeşini eve götüren delikanlı, eline aldığı makasla genç kızın saçını kesti. Küçük kızın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonrası ağabey hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, olayın ‘Kötü muamele’ olduğuna hükmederek sanığın cezalandırılmasına hükmetti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, kararı bozdu.

"KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURDUĞU KABUL EDİLMELİ..."

Kararda; “Türk ceza Kanunu’nda düzenlenen ‘kötü muamele’ suçunun oluşması için mağdura yönelik fiillerin süreklilik arz etmesi ve kanunda düzenlenen fiillerden farklılaşması gerekir. Somut olayda sanığın, daha önceden de evden kaçan ve kız kardeşi olan mağdureyi korkutup, evden kaçmasını engellemek amacıyla saçlarını kesmek şeklindeki eyleminin TCK’nın 86/3-a maddesindeki kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir” denildi.

Karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edince devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mahkeme kararını yerinde buldu. Genel Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: “

Her ne kadar suça konu eylem mağdurun vücut bütünlüğüne müessir olarak gerçekleştirilmiş ve mağdurda bedeni bir zararı mevcut ise de eylemin mağdurun vücuduna acı vermemesi ve ruh sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulduğundan bahsedilememesi nedeniyle kasten yaralama suçunun oluşmadığı ortadadır.

Ancak failin kız kardeşini cezalandırmaya matuf olarak merhamet, acıma ve şefkatle bağdaştırılamayacak nitelikteki davranışının sonuçları itibarıyla da uzunca bir süreye yayılması nedeniyle kötü muamele suçunu oluşturduğu kabul edilmeli ve bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmedilmiştir.”

Onur Anıtı’na saldırmışlardı! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar
İlgili Haber
Onur Anıtı’na saldırmışlardı! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar
Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Sinovac ve Biontech...
İlgili Haber
Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Sinovac ve Biontech...
Pistten çıkan uçak olayında flaş gelişme! Karakutu raporu ortaya çıktı
İlgili Haber
Pistten çıkan uçak olayında flaş gelişme! Karakutu raporu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLER

Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

Sıradaki Haber
Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Sıradaki Haber
'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna arasında siber savaş! Zelenski'nin ‘teslim olun’ çağrısı ortalığı karıştırdı

Rusya-Ukrayna arasında siber savaş! Zelenski'nin ‘teslim olun’ çağrısı ortalığı karıştırdı

Sıradaki Haber