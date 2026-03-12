GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 3 Bin 500 TL! Gram gram satılıyor
HaberlerGündem Haberleri Çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 3 Bin 500 TL! Gram gram satılıyor

Çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 3 Bin 500 TL! Gram gram satılıyor

12.03.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:
Çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 3 Bin 500 TL! Gram gram satılıyor

Kilosu tam 3 bin 500 TL! Altınla yarışan fiyatıyla dudak uçuklatan bu şifa deposu, artık gramla satılıyor. Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, hem işçiliği zor hem de dertlere deva olan 'çiçek bamya'nın neden bu kadar pahalı olduğunu anlattı.

Haberin Devamı

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, sağlık açısından çoğu hastalığa iyi geldiği bilinen kurutulmuş bamyanın yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satıldığını söyledi.

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, sağlık açısından çoğu hastalığa iyi geldiği bilinen kurutulmuş bamyanın yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satıldığını söyledi. Yaz aylarında taze şekilde tüketilen bamya, kışın kurutulmuş şekilde satışa sunuluyor. Kurutulmuş bamyanın çoğu hastalık için şifa kaynağı olduğu bilinirken, fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. Vatandaşların gram ile alabildiği bamyanın kilosu yaklaşık 3 bin 500 TL'ye satılıyor.

İLGİLİ HABER

Hobi olarak yapıyordu, memuriyeti bırakıp bu işe başladı! Her birini otomobil fiyatına satıyor
Hobi olarak yapıyordu, memuriyeti bırakıp bu işe başladı! Her birini otomobil fiyatına satıyor

"Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan aktar Koray Özkılıç, "Çiçek bamya, diğer ismi ile altın bamya eylül ayında ürününü verir. Bamya biraz narin ve kibar bir bitkidir. Genelde güneş doğmadan sabah saat 05.00 gibi toplanmaya başlar. Öğlen sıcağı çıkmadan da ipe dizilmesi gerekir. Bamyanın en küçük özelliği, küçükken toplanmasıdır. Ne kadar küçük, çiçek halinde toplanırsa, o kadar kaliteli ve güzeldir. Bamyanın yağ çözücü, zayıflatıcı, erkeklerde prostata karşı yararlı, kabızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Bağırsakları çalıştırdığı için de koliteyi engeller. Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor. Fiyatın yüksek olması da bundan kaynaklı" dedi.

Güncel Haberler

70 yaşından sonra evinin bodrum katını dev üretim merkezine dönüştürdü! En büyük yardımcısı gelini oldu: Her gün sabah 8'de işe koyuluyor!
#Gündem

70 yaşından sonra evinin bodrum katını dev üretim merkezine dönüştürdü! En büyük yardımcısı gelini oldu: Her gün sabah 8'de işe koyuluyor!

Erzincan ile Bingöl arasında püskürme riski bulunan iki magma rezervuarı belirlendi
#Gündem

Erzincan ile Bingöl arasında püskürme riski bulunan iki magma rezervuarı belirlendi

Şırnak'ta kar yağdıktan sonra fark edildi: Herkes oraya koştu
#Gündem

Şırnak'ta kar yağdıktan sonra fark edildi: Herkes oraya koştu