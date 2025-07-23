Ceyhan'da yaz akşamları sinema keyfiyle şenleniyor!

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, yaz aylarına özel düzenlenen açık hava sinema gösterimleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde, hem nostalji hem de kültür dolu akşamlar yaşatıldı. Gösterimler kapsamında son olarak Ata Demirer’in “Bursa Bülbülü” filmi izleyiciyle buluştu.

KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAMA NEFES ALDIRAN ETKİNLİKLER

Medya Yenigün'de yer alan habere göre, 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranda yüzlerce kişi sinema keyfini yaşarken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapıldı. Etkinlik, özellikle çocuklu ailelerden tam not aldı.

Vatandaşlardan Ceylan Hanım, “Çocuklarımızla güvenli bir şekilde vakit geçirebileceğimiz bir ortam sunuldu. Kadir Bey’e ve Sevil Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Sercan Bey ise, “Ailece katıldığımız bu etkinliklerin Ceyhan’da devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ SEVİL AYDAR YILDIZ: “SANATLA NEFES ALAN BİR CEYHAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet eden Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, sinema gecelerine dair şunları söyledi:

“Ceyhanlı hemşehrilerimizin yaz akşamlarını kültürle buluşturan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Onların gülümsemesi bizim en büyük ödülümüz.”

SİNEMA GECESİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Etkinlikler kapsamında bugün ise Atatürk Kent Meydanı’nda, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi saat 20.30’da gösterime sunulacak. Etkinliğe tüm Ceyhan halkı davet edildi.