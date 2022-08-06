Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Artık Kocaeli’nin, Dilovası’nın havasını kirletmeyecek

Kocaeli’de toplam yatırım bedeli 8 milyar 550 milyon lira olan 245 eserin açılışlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yaparak Kocaeli’deki vatandaşlara kazandıracaklarını ifade ederek konuşmalarına başlayan Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerden aldığımız destekle güçlü şehirlerimizi inşa ediyoruz.” dedi.

Kocaeli’nin 12 ilçesinde, 472 mahallesinde yaşayan 2 milyonu aşkın vatandaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Burada; Büyükşehir Belediyemizle, 12 ilçe belediyemizle, Bakanlığımızla, TOKİ’mizle, İller Bankamızla dev yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yılsonu itibariyle Cedit Mahallesi’ne 800 tane konutumuzu kazandıracağız”

Cedit Mahallesi’nde yıllardır Kocaeli vatandaşların özlemle beklediği kentsel dönüşüm projeni ihale ettiklerini müjdeleyen Bakan Kurum, “İnşallah bu yılsonu itibariyle inşaatlarımız hızlı bir şekilde başlayacak ve Cedit Mahallesi’ne 800 tane konutumuzu kazandıracağız.” dedi.

“Körfezdeki dip çamuru temizliğini bu yıl içerisinde başlatıyoruz”

Kocaeli’deki Körfez kirliliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Körfez’deki dip çamuru temizliğini bu yıl içerisinde başlatacaklarını duyuran Bakan Kurum, tertemiz bir körfeze hep birlikte kavuşulacağını söyledi.

“Kömürcüler OSB’yi kapatıyoruz. Artık Kocaeli’nin, Dilovası’nın havasını kirletmeyecek.”

Kocaeli’de üçüncü bir projenin müjdesini veren Bakan Kurum şunları söyledi:

“Yine Kocaeli’miz için üçüncü önemli bir proje, Dilova’mız var, bizim gözümüz gibi baktığımız Dilova’mız. Ve bu Dilovası’nda vatandaşlarımızı daha iyi şartlarda yaşatmak için Belediyemiz birlikte yine örnek bir proje yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte buradaki Kömürcüler OSB’yi kapatıyoruz, nevi değişikliği yapıyoruz ve burası Yeşil OSB’ye dönüyor. Artık Kocaeli’nin, Dilovası’nın havasını kirletmeyecek. Çok daha güzel bir Dilovası’nı hep birlikte inşa edeceğiz.”

“Bugün 7 ilçemizde 301 milyon lira yatırım bedeliyle yatığımız 12 projemizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz”

“7 ilçemizde bugün 301 milyon lira yatırımla 12 projemizin açılışını yapıyoruz, konutlarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullanarak yatırımlara değinen Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz Kocaeli’mize, sizlere aşığız, sevdalıyız, çünkü biz Kocaeli’ni çok seviyoruz. Çünkü Kocaeli’mizdeki kardeşlerimiz sanayisiyle, üretimiyle, lojistiğiyle elini taşın altına koyuyor, ülkemizi kalkındırıyor, memleketimizi kalkındırıyor, ekonomimizi güçlendiriyor, istihdamımızı artırıyor. Biz de sizlere söz veriyoruz, Kocaeli’mizi, Kocaeli’mizdeki güzel kardeşlerimizi her zaman hizmetlerimizle daha güzel bir şehir yapmak için çalışacağız, bundan sonra da Kocaeli’mizi daha üst noktalara inşallah çıkaracağız.

Sosyal konutlarımızı başlatıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, inşallah eylül ayında, Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesini Kocaeli’mizde de başlatıyoruz. Sosyal konutlarımız Kocaeli’mize hayırlı, uğurlu olsun.”

“İnsan kardeşiyle çoktur, kardeşiyle kuvvetlidir”

“İnsan kardeşiyle çoktur, kardeşiyle kuvvetlidir.” değerlendirmesinde bulunan Bakan Murat Kurum, “İnşallah 2023 seçimlerine çok az kaldı, 2023 seçimlerinde gönül gönle tüm kapılara gideceğiz, tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız.” dedi.