Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan fırtına sonrası ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.

Dolu yağışıyla birlikte ilçenin Atatürk Bulvarı ile Nihat Kantarcı Caddesi'nde mazgallar tıkanma noktasına geldi. Belediye ekipleri tıkanan ana arterlerde temizlik çalışması başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yağmur sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Kısa süreli yağış sonrası yerler beyaza bürünürken dolu tanelerinin büyüklüğü vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Dolu yağışının lokal olduğu ve bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.