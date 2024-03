ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Bade Daştan, Curtis Institute of Music’i birincilikle kazandı: Türkiye'den bu okula giren ilk kemancı oldu

Müzikal anlamda sanatsal üstün yetenek arayışı için sınav açan ve her yıl açtığı sınavda çeşitli enstrümanlardan toplam 10 öğrenciyi kabul eden Curtis Institute of Music, 2024 – 2025 eğitim yılında keman bölümü için açtığı ve sadece 3 kişinin kabul edildiği, Shmuel Ashkenazi, Benjamin Beilman, Pamela Frank Herbert R., Midori, Ida Kavafian, Nina von Maltzahn ve Erin Keefe’nin jüri olarak yer aldığı 3 aşamalı sınavda tüm jüriden tam not alan tek aday olan Bade Daştan, 1’inci seçilerek büyük başarı sağladı. Sınav sonunda adaylar için jüri kendi arasında değerlendirme yaparken, Midori’nin ilk sözünün “Kesinlikle Bade” olduğu bildirildi.

Sınavın ardından Bade Daştan’ı tebrik eden jüri üyeleri ve Shmuel Ashkenazi, Bade için “Bade sadece büyük bir yetenek değil, o bambaşka, eşsiz bir yetenek!” diyerek açıklama yaptı.

Üstün yetenekli genç sanatçıları global dünyaya yetiştirmeyi amaçlamış ve tüm müzisyenlerin girmeyi hayal ettiği, ancak kabul edilmek için çok zorlu sınavlarla öğrenci kabul eden Curtis Institute of Music, 13 Ekim 1924’te açılmıştır. Curtis, yalnızca üstün yetenekli olmalarını dikkate alarak seçtiği öğrencilere tam burs sağlamakta ve eğitimleri süresince genç sanatçılara orkestra, opera, solo ve oda müziği sunumları ve programları aracılığıyla müzisyenlerin kendilerini geliştirmelerine fırsatlar sunar. Güçlü eğitim kadrosuyla, ayrıca dünyaca ünlü sanatçıları okullarında ağırlayarak, öğrencileriyle bire bir ders imkanı sunar ve global dünyaya sanatçılar yetiştirir.

ÇEV Sanat’ın; QNB Finansbank’ın işbirliğiyle sürdürdüğü “Genç Yetenekler” projesi kapsamında 10 yaşından beri Bade Daştan’ın eğitimine tam destek verdiği üstün yetenekli genç kemancı dünyaca kabul görmüş otoritelerden aldığı övgü dolu yorumlar ve en üst düzey eğitimiyle, Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynayacak bir yıldız sanatçı olarak parlıyor.