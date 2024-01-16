Çetin Körükçü neden öldü? Müzisyen Çetin Körükçü kimdir, kaç yaşında öldü?

Umut Akyürek paylaşımında "Türk müziği bir ustayı daha kaybetti. Canım Çetin Körükçü hocamı ahirete göç etmiş. Çok üzgünüm camiamıza ve eşi Nesrin Körükçü ablama sabırlar diliyorum" ifadelerini kulandı.

ÇETİN KÖRÜKÇÜ NEDEN ÖLDÜ?

16 Ocak Salı günü vefat haberi gelen Çetin Körükçü ardından gözü yaşlı bir aile bıraktı. 75 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Çetin Körükçü bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

ÇETİN KÖRÜKÇÜ KİMDİR?

Usta sanatçı Çetin Körükçü 75 yaşında vefat etti. 11 Kasım 1948 yılında Gaziantep şehrinde dünyaya gözlerini açan Çetin Körükçü, Türk halkının sevdiği isimlerden oldu. Usta isim ilkokul eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Müzik adına özel dersler alan Çetin Körükçü çalışmalarına İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği’nde devam etti. Dr. Teoman Önaldı ile çalışan Çetin Körükçü 1974 yılında koronun başına geçti. TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programların yanı sıra bugüne kadar tam 150 performans gösterdiği bilinen Çetin Körükçü kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Nesrin Körükçü ile düet yapan Çetin Körükçü, hayatını sanata adadı. Önemli bir isim olan Çetin Körükçü’nün 1998 yılında yayımlanan Türk Sanat Müziği isimli kitabı var.

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