Çeşme'den sonra bir kötü haber de Kocaeli'den geldi! Planlı kesintiler gündemde, tarih verildi

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İzmir'de etkisini gösteren susuzluk nedeniyle su kesintisi yapılacağı açıklandı.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

HER GÜN 7 SAAT KESİNTİ!

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilediği aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi. Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Kocaeli de su krizi ile karşı karşıya. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentteki kuraklık tehlikesine dikkat çekti. İSU, "Ekim ayından itibaren planlı kesintiler gündeme gelebilir" uyarısıyla vatandaşları tasarrufa çağırdı.

YÜZDE 80'İN ALTINA DÜŞTÜ

Kocaeli, son yılların en büyük kuraklık kriziyle karşı karşıya. İSU Genel Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşılan veriler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Paylaşımda, yağışların normalin yüzde 80'in altında kalması sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere düştüğüne dikkat çekildi.

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Kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 131 litreye ulaşarak rekor kırdığının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: