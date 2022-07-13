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Çeşme yangınıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, yakındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi.

13.07.2022 - 21:25 |
Çeşme yangınıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyol saat 20.00 itibarı ile yeniden trafiğe açıldı.

7 işçi gözaltında

Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, yakındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi.
Öte yandan alevleri kontrol altına alma çalışmalarının şiddetli rüzgar dolayısıyla zorlaştığı ancak çalışmaların iyiye gittiği kaydedildi.

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