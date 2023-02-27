Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, bu binalarda gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.

"BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan rektör Aydın, "Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır: Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait Toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuşturö ifadesini kullandı.

"PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM VE AFET HASTANESİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Kapatılan bölümlerin faaliyetine devam edilebilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Aydın, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Bu alanlar, kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa'da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacaktır. Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkânlar ölçüsünde devam edecektir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek ve faaliyetlerine devam edecektir. Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bildiğiniz üzere benzer bir durum, Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden tamamen bağımsız olarak çalışan diğer özel branş hastanemiz olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nde yaşanmış ve az önce bahsettiğim gerekçelerle, 2 hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durdurulmuştu. Bu hastanemiz için de ilgili mercilerden, geçici süreyle kullanılmak üzere Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin uygun olan servisleri ve anjiyo üniteleri ile aynı ilçede yer alan İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası talep edilmiştir" dedi.

YENİ CERRAHPAŞA PROJE İHALESİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aydın, "Bilindiği üzere uzunca bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Yeni Cerrahpaşa Projesinde de önemli bir aşamaya gelmiş bulunduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 220 bin metrekarelik kapalı alandan oluşacak birinci etap hastane yapıları inşası TOKİ tarafından yaklaşık 1 ay önce ihale ilanına çıkılmış ve ihalesi de 28 Şubat 2023 tarihinde, yani yarın gerçekleştirilecektir"