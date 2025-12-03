Çerkezköz'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarpıp yan yattı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.12.2025 - 00:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra yan yattı. Sürücünün 187 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde’de meydana geldi. S.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde bulunan iki otomobile çarptı, ardından yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan S.T., sağlık ekiplerine tedavi istemediğini söyledi. Yapılan alkol testinde sürücünün yasal sınırın çok üzerinde, 187 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.T.’nin ehliyetine el konulurken olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat devam ediyor.

