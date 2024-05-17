Centro Gofret yasaklandı mı, Centro Muzlu Gofret olayı nedir? Nedeni merak ediliyor, BİM açıklama yaptı!

Centro Gofret yasaklandı mı, neden yasaklandı? Sorularına yanıt aranıyor. “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında üzerinde aldatıcı ifadeler bulunan ürünlere tedbir kararı getirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine tüketiciyi yanıltan limon sosu ve benzeri ürünlerin satışı yasaklandı. Ayrıca bakanlık, benzer gıdalara el atarak “muz tadında, muz lezzeti ya da muz keyfi” gibi ifadelerin kullanıldığı ürünlerin bu ibareler ile satışını yasakladı.” İfadeleriyle Centro Gofretin de yasaklandığı belirtti. Söz konusu iddiaların ardından BİM’den açıklama geldi.

Centro Gofret yasaklandı mı?



