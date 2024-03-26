Cengiz Topel Yıldırım: ABB iştirakleri borca batmış durumda

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ulaşım problemi Ankara'da had safhada. Su fiyatı çok yüksek, elektriği geçti diyor vatandaş. Ankaramızda 5 yıldır 350 milyara yakın bütçe harcanmış ama vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir şey yapılmamış.

"ANKARA'DA İNSANLARIN GÜNLÜK 2 SAATİ YOLDA GEÇİYOR"

Ankara'da Kızılay'a gelmeden bir yere gidemiyoruz. Yürüme mesafesinde 10 dakika yürüme olan yere 45 dakikada gidiyoruz. Entegrasyon yok. Ankara'da insanların günlük 2 saati yolda geçiyor. Raylı sistemler yüzde 45 civarında dolulukla çalışıyor. Etkin kullanmıyorsunuz. Bağlantısı yok. Sosyal yardımlar adı altında bir çözüm önerdiğini söyleyen belediye başkanımız var. Kanunla üzerlerine vazife kılınmış şeyler. Mecbur yapacaklar. İnsanlarımız 'Tamam bir şey yapmıyor ama sosyal yardım yapıyor' diyor. 5 yıllık bütçenin yüzde 3'ü sosyal yardımlara harcanmış. Biz sorduk 'Niye soruyorsunuz' dediler.

"SGK'YA EN FAZLA BORÇLU BELEDİYE ABB VE ŞİRKETLERİDİR"



Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı. 'SGK'ya en fazla borçlu belediye ABB ve şirketleridir' dedi. SGK kurumuna borcunuzu Çalışma Bakanı bile büyütemez ve aşağı çekemez. Bu nasıl oluyor? ABB'nin Meclis'inden seçilen 5 kişilik komisyon kuruluyor. 'Sözleşme bu, burada ne oluyor' diye soruyor komisyon. Ama cevap yok. ABB'nin şirketleriyle ilgili 5 yıldır bir tane bilgi ve belge açıklanmadı. Mecbur kalarak bir tablo yayınladılar. Şirketlerdeki faaliyet ve sonuçlarını açıkladı. ANFA'nın 2019'da borcu 208 milyon lira, 2023 yılında aynı şirketin borcu 1 milyar 581 milyon 405 lira. Bu ABB'nin internet sitesinde yazıyor. ABB'nin yaklaşık 15 tane şirketi var. ABB 1 milyar 125 milyon lira borçla aldığı şirketlerde 8 milyar 62 milyon lira borcu var. Sayıştay denetçileri bu şirketlin borca batık ve iflasta olduğunu yazıyor. BUGSAŞ ve ANFA'nın batık hale geldiğine dair ve derhal önlem alınmasına gerektiğine dair Sayıştay raporu var. Bu Mansur Yavaş'ın önünde var. Belediyelerin zarar etmesi mümkün değil. Belediye şirketi ne yaparsa yapsın, hepsini belediye ödüyor. Zararın olması mümkün değil. Bundan yüzde 7 kar da elde ediyor. 30 milyarlık sözleşme vardır. 3 milyar belediyeye kar girmiştir. Bu karı bitiyorsunuz üstüne 8 milyar da zarar ediyorsunuz.



"YAPTIĞINIZ HARCAMALARIN KAYNAĞINI ANKARALIYA HALA AÇIKLAYAMADINIZ"



Hiçbir kuraldan şaşmadık. Etik dışına hiç çıkmadık. Halkımıza bir tane bile yalan söylemedik. Söylediğimiz hiç bir şey yalanlanamadı. Bunlarda da haklılığımız ortaya çıkacaktır. Bir belediye başkanı düşünün ki 'İsraf israf' deyip yeri göğü afişlerle donattı. 'Bu paralar nereden harcandığının ve faturasını gösterebilirim' diyor. Cengiz Topel Yıldırım da sordu ama cevap yok. Yaptığınız harcamaların kaynağını Ankaralıya hala açıklayamadınız. Hem incelensin diyorsunuz hem de söylemiyorsunuz.

Haberin Devamı