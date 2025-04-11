Cemre Çarşısı'nın üçüncüsü İstanbul'da açılıyor

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi. Organizasyon, alışverişin ötesinde bir fark yaratma ve farkındalık buluşması. İş dünyasında çalışan, üreten, paylaşan rol model kadınlar ve firmalarla birlikte olacağız. Şeflerimiz mutfakta 'Sıfır Atık' bilincini yaygınlaştırmak için workshoplar düzenlerken, tasarımcılarımız tekstil atölyeleriyle modada sürdürülebilirliğe dikkat çekecekler. Sanatçılarımızın kıyafetleri bağışladığı 'İkinci Şans' köşesinde modanın dönüştürücü gücünü vurgularken, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünün önemine bir kez daha dikkat çekmiş olacağız" dedi.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

2005 yılında kurulan TOGEM-DER özellikle kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu. Bugüne kadar birçok proje hayata geçiren TOGEM-DER; 'Kadın Eliyle Ekoturizm' projesiyle kadınların ekoturizm alanında aktif olmasını sağlarken, anneler için meslek edindirme kursları düzenliyor. Afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine; gıda, barınma, psikolojik destek sağlayan dernek; çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik eğitim programları hayata geçiriyor. Gençler için yazılım, e-spor ve girişimcilik alanında profesyonel kariyer fırsatları sunan, eğitimler düzenleyen TOGEM-DER, 'Uluslararası Değişim Projesi'yle gençlerin kültürel etkileşiminin artırılmasını hedefliyor.