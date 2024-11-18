GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

18.11.2024 - 13:14 |
Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibari ile Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim" ifadelerini kullandı.

Salih Uzun da paylaşımında "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi’nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki demokrat parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum… Yollarımız yine mutlaka kesişecektir.

- Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

- Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır.

- Merkez zaruridir. Makul mümkündür" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Taşıt Tanıma Sistemi'nde ticari araçlar için son tarih belli oldu

Taşıt Tanıma Sistemi'nde ticari araçlar için son tarih belli oldu

Şırnak'ta 'Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenlenecek

Şırnak'ta 'Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenlenecek

Antalya'da eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze’nin acılı annesi konuştu: 'Umarım ömür boyu o hücreden çıkamaz'

Antalya'da eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze’nin acılı annesi konuştu: 'Umarım ömür boyu o hücreden çıkamaz'