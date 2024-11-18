Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibari ile Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim" ifadelerini kullandı.

Salih Uzun da paylaşımında "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi’nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki demokrat parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum… Yollarımız yine mutlaka kesişecektir.

- Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

- Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır.

- Merkez zaruridir. Makul mümkündür" ifadelerini kullandı.