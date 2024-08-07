'Çelik Kubbe' CNN Türk'te! Kuş uçurtmayacak

Çelik Kubbe sistemi, farklı irtifalarda farklı çok katmanlı hava sistemleri ile birlikte önemli bir projeye imza atılacak. Gök Vatan'da önemli bir koruma altına alacak. Gökyüzünün hakimi olacak. Hava sahasında hava hakimiyetini tamamen sağlayacak. CNN Türk ekipleri ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde yerinde incelemelerde bulundu.

KORKUT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Burada 4 farklı katman var. Özellikle menzile göre katmanlar belirleniyor. KORKUT hava savunma sistemi TSK'da kullanılan bir sistem. Üs bölgelerinde terörle mücadelede oldukça etkili. İnsansın hava araçlarının etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol üstleniyor GÖKTÜRK. Ana etkeni ise havadan gelen füze sistemi birinci katmanı geçerse, ikinci katmanı geçerse ve oldu ki üçüncü katmanı da geçerse dördüncü katmanda KORKUT hava savunma sistemine takılacak ve etkisiz hale getirilecek. 35 mm çapında olduğunu da ifade edelim.

GÖKBERK MOBİL LAZER SİLAH SİSTEMİ

Drone saldırılarının, güdümlü lazerle etkisiz hale getirilmesinde etkin rol alacak. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında drone ile saldırı ön plana çıkmıştı. İşte bu noktada drone saldırılarını etkisiz hale getirmekte GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi önemli rol oynayacak.

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KOMUTA MERKEZİ

Bu sistemde de KORKUT Hava Savunma Sistemi komuta edilecek. Burada 3 farklı savunma sistemi var ama bununla sınırlı değil. Hisar savunma sistemleri var, birçok hava savunma sistemi Çelik Kubbe sistemi içerisinde yer alacak. Çelik Kubbe Sistemi, sistemlerin sistemi olarak adlandırılıyor.

YAPAY ZEKA

Bu sistemler yapay zeka üzerinden entegresi sağlanacak ve olası bir saldırı önlenmiş olacak. Önemli ve dikkat çekici proje gökyüzünde kuş dahi uçurtmayacak.