Çektiği video başına dert açtı: Başakşehir'de herkes şikayetçi oldu!

30.03.2026 - 09:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan kişi gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sitede çektiği videoyu sanal medya hesaplarında paylaşan şüpheli, sitede yaşayan kişilerde tedirginlik oluşturdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheli G.K.(25)'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli G.K. çıkarıldığı mahkemece 'Şiddet kullanarak hayvanlara ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

