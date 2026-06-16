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Çekmeköy'de caddede panik: Seyir halinde alev aldı

16.06.2026 - 10:11Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Çekmeköy'de caddede panik: Seyir halinde alev aldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil panik yarattı. Otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Nişantepe Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli Gişeleri çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden yükselen dumanları farkeden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek indi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Çekmeköyde caddede panik: Seyir halinde alev aldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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