Çatalca'da dakikalar içerisinde kül oldu: Tek katlı evde yangın paniği
08.03.2026 - 07:18Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Çatalca ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev dakikalar içerisinde kül oldu.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Örencik Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler kısa sürede tek katlı evi tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.