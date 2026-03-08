GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.03.2026 - 07:18Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Çatalca ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev dakikalar içerisinde kül oldu.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Örencik Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatalcada dakikalar içerisinde kül oldu: Tek katlı evde yangın paniği

Alevler kısa sürede tek katlı evi tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatalca'da dakikalar içerisinde kül oldu: Tek katlı evde yangın paniği
