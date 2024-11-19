Kanal D canlı yayında Narin Güran gerginliği!

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bu kez Güran ailesinin avukatları bağlandı. Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba ve Hukukçu Dr. Tarkan Erdal’ın stüdyo konuğu olduğu programda “Narin’i kim ya da kimler, neden öldürdü?” sorularına yanıt arandı.

Savaş Kurtbaba ve Avukat Tarkan Erdal, Güran ailesinin avukatlarını, sorularıyla sık sık terletti. Stüdyoda zaman zaman tansiyon yükseldi.

“DNA ÖRNEKLERİ DENK GELMİŞ OLABİLİR”

Soruşturma sırasında Narin’in amcası Salim Güran’ın kullandığı araçta Narin’e ait DNA bulunmuş ve iddianamede de yer almıştı. Savaş Kurtbaba’nın “Bu çocuğun DNA’sı araca nasıl bulaştı?” sorusuna önce o araca çok fazla çocuk bindiğini ve bulunan DNA örneklerinin sadece Narin’e ait olmadığını söyleyen avukat Mustafa Demir, “Babası Arif Güran’ın aracında olmayan DNA nasıl olur da amcasının aracında bulunur?” sorusuna “Denk gelmemiş olabilir” cevabını verdi.

“ENES İÇİN NE YAPABİLİRİM?” SORUSU TARTIŞILDI

Anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Anne Güran’ın serbest olması gerekirken yanlış senaryolar sonucu cezaevinde bulunduğunu iddia etti. Annenin jandarma ile arasında geçen diyalog da değerlendirildi. Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, anne Güran’ın ‘Enes için ne yapabilirim?’ sözlerinin çocuğu kaybolan bir annenin diğer çocuğu için endişesi olarak yorumlarken, Tarkan Erdal’ın “Neden sadece Enes?” sorusu yanıtsız kaldı.

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“BİR NUMARALI SANIK NEVZAT BAHTİYAR’DIR”

Her iki avukat da Narin cinayetinin faili olarak Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti. Ancak, “Nevzat Bahtiyar Narin’i neden öldürsün?” sorusuna araç husumetinden başka bir açıklama yapmadı.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.