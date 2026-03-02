CANLI DSİ KURA ÇEKİMİ İZLE! DSİ kura çekimi başladı! İsimler tek tek açıklanıyor

DSİ kura çekimi büyük heyecanla devam ediyor. Adayların yakından takip ettiği noter kurası, şeffaflık ilkesi doğrultusunda DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI DSİ KURA ÇEKİMİ!

ASİL VE YEDEK LİSTELER 9 MART’TA İLAN EDİLECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 09 Mart 2026 tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sonuçlara, https://bolge05.dsi.gov.tr adresinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşabilecek.

SÜREÇ RESMİ DUYURULARLA TAKİP EDİLECEK

Yetkililer, adayların yalnızca resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirtti. Asil ve yedek listelerin ilan edilmesinin ardından evrak teslim ve diğer resmi işlemlerle ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacak.

DSİ kura sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.